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Кемеровский областной суд продлил до 24 августа арест четырем фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Другие новости от 09.06.2018

Остаются под стражей сотрудник ООО «Системный интегратор» Александр Никитин, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации, бывший гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев и гендиректор компании-арендатора «Зимней вишни» Надежда Судденок. Всего по делу о пожаре арестовано 10 человек.

Напомним, 6 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Кемерове поручил расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую.

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