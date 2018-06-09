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Аккредитация

Сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с появлением трещин в жилом доме

Другие новости от 09.06.2018

В настоящее время для изучения состояния несущей конструкции дома привлекли специалистов. Эксперты к вечеру планируют вынести общее заключение, по результатам которого будет составлен дальнейший план действий.

 

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