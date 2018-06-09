Сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с появлением трещин в жилом доме

В настоящее время для изучения состояния несущей конструкции дома привлекли специалистов. Эксперты к вечеру планируют вынести общее заключение, по результатам которого будет составлен дальнейший план действий.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass