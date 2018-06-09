Реальный срок за подделку больничного. В Новокузнецке суд вынес приговор семейной паре

В октябре 2016 года 33-летняя женщина в интересах своего мужа подделала листок нетрудоспособности. Она внесла в бланк больничного листа заведомо ложные сведения о прохождении супругом лечения в ГКБ №2 г. Новокузнецка. Желая оправдать отсутствие на работе и не быть уволенным за прогул, мужчина предоставил поддельный больничный лист в отдел кадров по месту трудоустройства, где и выявили факт подделки.

Свою вину подсудимая не признала, пояснив, что не предполагала, что супруг может воспользоваться поддельным больничным листом и предоставить его на работу.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.