Уникальные архивы первых лет истории областной столицы презентовали в Кемерове

1701 год в географическом атласе Сибири — указана заимка Щеглово. 1721 год — Михайло Волков обнаруживает угольный пласт. Образцы отосланы в Москву. Почти 200 лет потребовалось царскому правительству, чтобы начать разработку Кузнецких углей. 1917-й. На месте современного города появилось село Щегловское.

Алексей АДАМЕНКО

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКА

«Мы решили ограничиться небольшим временным промежутком, чтобы как можно более полно представить документы, которые есть у нас в архиве. И мы взяли первые годы. Когда наше тогда еще село Усть-Искитимское, оно же Щегловское.»

1918 год. Село стало городом Щегловск. Об этом — сборник «Первые шаги». Он основан на подлинных документах из фондов Государственного архива области. Уникальные документы в отцовском столе случайно несколько лет назад нашел Николай Фаге. Внук первой заведующей смешанной гимназии Щегловска. И передал в архив. Его бабушка — Екатерина Дмитриевна Фаге преподавала русский язык и литературу. В 1918 была приглашена в Щегловск, чтобы организовать работу школы. Все эти сведения из семейной истории, которая стала частью биографии Кемерово, по крупинкам собирались почти 15 лет.

Николай ФАГЕ

ВНУК ЕКАТЕРИНЫ ФАГЕ

«Прислал копии в архив. Оказалось, что это — уникальные документы. Потому что от тех лет почти не осталось документов городской управы.»

История города — это история людей, семей, поколений. Именно из них сложился сборник «Первые шаги». Несколько лет специалисты архива вместе с кемеровчанами страница за страницей собирали уникальную книгу. Теперь 200 экземпляров будут доступны всем желающим в библиотеках области.