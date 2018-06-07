К столетию областного центра в Кемерове открылась выставка полотен и рисунков Рубенса

В нескольких залах размещены шедевры, которые привезли в Кузбасс сотрудники Ирбитского музея изобразительных искусств.

Проект стал своеобразным подарком от властей Свердловской области нашему городу. В числе прочих экспонатов – произведений европейского барокко. Есть и самый настоящий сюрприз для ценителей высокой живописи – картина Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Шедевр Фламандской школы был создан в 17 веке и до середины 70-х прошлого столетия обретался в Эрмитаже. Тогда специалисты сочли почему-то, что это копия с оригинала, а не сам Рубенс, и передали полотно в Ирбитский музей. Здесь уже местные мастера в процессе реставрации установили, что владеют подлинником.

Лариса МЫЗИНА

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ

«В России Рубенс только в трех музеях: Государственном Эрмитаже, в Государственном музее Изобразительных искусств имени Пушкина и третий — в Ирбите, в музее Изобразительных искусств. Поэтому выставка не просто уникальна, она неповторима. Потому что все любят отметиться в ГМИ, Петербурге. Но вряд ли кто из Кемерова сможет поехать в маленький городок в Свердловской области.»