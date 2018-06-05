Сергей Цивилев посетил загородный лагерь «Космос»

Вместе с представителями городской администрации, полиции и МЧС глава региона проверил жилые корпуса, медицинский и пищевой блоки. Особое внимание уделили системе пожаротушения. В положенный срок по сигналу прибыли экипаж скорой медицинской помощи и группа быстрого реагирования. При этом нарекания вызвала местная служба безопасности. Сотрудник частного охранного предприятия не знал своей должностной инструкции. Кроме того, он не смог ответить на вопросы по организации пропускного режима. Сергей Цивилев поручил руководителю предприятия в короткие сроки устранить нарушения.