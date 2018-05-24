В Кемерове на Троицу организуют дополнительные автобусные маршруты. (расписание)

Пассажирский транспорт будет работать 26 мая (Родительская суббота) по субботнему расписанию, 27 мая (Православная Троица) по воскресному расписанию с организацией дополнительных маршрутов к кладбищам города с 9-00 до 17-00 часов, а в ж.р. Кедровка, ж.р. Ягуновка, п. Боровой до 16-00 часов.

Кладбище № 2, 3, 4, 5 в пос. Южный:

№ 17 «Остановка «АТП-3» – пос. Казачий – кладбище № 2 – кладбище № 5» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

№ 17т «Остановка «АТП-3» – пос. Казачий – кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

№ 66т «ОАО «Химпром» – пос. Казачий – кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

№ 70 «Остановка «Швейная фабрика» – кладбище № 2».

По схеме движения: в прямом направлении – остановка «Швейная фабрика», просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2.

В обратном направлении – кладбище № 2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, остановка «Швейная фабрика».

№ 70А «Остановка «Швейная фабрика» – кладбище № 5».

По схеме движения: в прямом направлении – остановка «Швейная фабрика», просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5.

В обратном направлении: кладбище № 5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, остановка «Швейная фабрика».

№ 80т «Д.п. «Комсомольский» – кладбище № 1 – кладбище № 2». По схеме движения: просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно по пассажиропотоку будут продлены маршруты:

№ 3т «Остановка «ТРК Променад 2» – остановка «1-я Линия» – кладбище № 2»;

№ 9т «Д.п. «Шалготарьян» – остановка «1-я Линия» – кладбище № 2»;

№ 35т «Д.п. «Шалготарьян» – остановка «1-я Линия» – кладбище № 2»,

по схеме движения: ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях.

В период с 9-00 до 18-00 часов маршруты № 9т, 35т будут работать без заезда до остановки «Детский сад», в связи с продлением их до кладбища.

Кладбище № 1 в пос. Южный:

№ 10 «ОАО «Химпром» – Геологоразведка»;

№ 80 «Остановка «ТРК Променад 2» – остановка «Детский сад»;

№ 72 «Кладбище № 1 – кладбище № 2 – кладбище № 5»;

№ 80т «Д.п. «Комсомольский» – кладбище № 1» – кладбище № 2».

Солонечное кладбище:

№ 71 «Остановка «ТУРР» – Солонечное кладбище».

Кировское кладбище:

№ 73 «Остановка «ДК Кировского», ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района»;

№ 73т «Остановка «ДК Кировского» – кладбище Кировского района».

Кладбище в ж.р. Кедровка (проходящий транспорт):

№ 179э «Железнодорожный вокзал – ж.р. Кедровка»;

№ 194 «Ж.р. Промышленновский – ж.р. Кедровка»;

№ 197э «Остановка «Пл. Волкова» – остановка «Ул. Рабочая»;

№ 279э «Д.п. «Ленинградский» – остановка «Ул. Рабочая».

Дополнительный маршрут с 9-00 до 16-00 часов:

№ 74 «Остановка «Школа № 70» – кладбище ж.р. Кедровка».