В Кемерове на Троицу организуют дополнительные автобусные маршруты. (расписание)

Пассажирский транспорт будет работать 26 мая (Родительская суббота) по субботнему расписанию, 27 мая (Православная Троица) по воскресному расписанию с организацией дополнительных маршрутов к кладбищам города с 9-00 до 17-00 часов, а в ж.р. Кедровка, ж.р. Ягуновка, п. Боровой до 16-00 часов.
- Кладбище № 2, 3, 4, 5 в пос. Южный:
№ 17 «Остановка «АТП-3» – пос. Казачий – кладбище № 2 – кладбище № 5» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);
№ 17т «Остановка «АТП-3» – пос. Казачий – кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);
№ 66т «ОАО «Химпром» – пос. Казачий – кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);
№ 70 «Остановка «Швейная фабрика» – кладбище № 2».
По схеме движения: в прямом направлении – остановка «Швейная фабрика», просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2.
В обратном направлении – кладбище № 2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, остановка «Швейная фабрика».
№ 70А «Остановка «Швейная фабрика» – кладбище № 5».
По схеме движения: в прямом направлении – остановка «Швейная фабрика», просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5.
В обратном направлении: кладбище № 5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, остановка «Швейная фабрика».
№ 80т «Д.п. «Комсомольский» – кладбище № 1 – кладбище № 2». По схеме движения: просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, просп. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях.
Дополнительно по пассажиропотоку будут продлены маршруты:
№ 3т «Остановка «ТРК Променад 2» – остановка «1-я Линия» – кладбище № 2»;
№ 9т «Д.п. «Шалготарьян» – остановка «1-я Линия» – кладбище № 2»;
№ 35т «Д.п. «Шалготарьян» – остановка «1-я Линия» – кладбище № 2»,
по схеме движения: ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях.
В период с 9-00 до 18-00 часов маршруты № 9т, 35т будут работать без заезда до остановки «Детский сад», в связи с продлением их до кладбища.
- Кладбище № 1 в пос. Южный:
№ 10 «ОАО «Химпром» – Геологоразведка»;
№ 80 «Остановка «ТРК Променад 2» – остановка «Детский сад»;
№ 72 «Кладбище № 1 – кладбище № 2 – кладбище № 5»;
№ 80т «Д.п. «Комсомольский» – кладбище № 1» – кладбище № 2».
- Солонечное кладбище:
№ 71 «Остановка «ТУРР» – Солонечное кладбище».
- Кировское кладбище:
№ 73 «Остановка «ДК Кировского», ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района»;
№ 73т «Остановка «ДК Кировского» – кладбище Кировского района».
- Кладбище в ж.р. Кедровка (проходящий транспорт):
№ 179э «Железнодорожный вокзал – ж.р. Кедровка»;
№ 194 «Ж.р. Промышленновский – ж.р. Кедровка»;
№ 197э «Остановка «Пл. Волкова» – остановка «Ул. Рабочая»;
№ 279э «Д.п. «Ленинградский» – остановка «Ул. Рабочая».
Дополнительный маршрут с 9-00 до 16-00 часов:
№ 74 «Остановка «Школа № 70» – кладбище ж.р. Кедровка».
- № 5кл «ж.р. Ягуновский – кладбище ж.р. Пионер».
- № 127кл «Стелла – кладбище пос. Боровой».