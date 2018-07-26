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Аккредитация

На 800 тысяч рублей оштрафованы в Кузбассе производители мясной продукции

Другие новости от 26.07.2018

Как стало известно, Роспотребнадзор исследовал свыше 400 проб мяса и мясной продукции, из которых 5% не соответствовали требованиям микробиологической безопасности.

Основные нарушения — реализация с истекшим сроком годности, несоблюдение условий хранения, неудовлетворительное санитарное состояние бытовых помещений, не предоставление потребителю полных данных о продукции.

Приостановлена реализация 68 партий некачественной мясной продукции. К ответственности привлечены более сотни индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц.

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