«Кухня погоды». Выпуск 42

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В Кемерове на базе отдела специального назначения «Кедр» проходят военно-полевые сборы
Сразу два астрономических явления сегодня ночью смогут наблюдать жители России
Сергей Цивилев ознакомился с работами по демонтажу "Зимней вишни" и посетил народный мемориал
В Госдуму внесли проект по улучшению деятельности пожарного надзора
В Крапивинском районе закрыли школу из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм
На предстоящих выходных в областном центре закроют проезд по ул. Юрия Смирнова