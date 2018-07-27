В Кемерове на базе отдела специального назначения «Кедр» проходят военно-полевые сборы

Курсантам и юнкерам предстоит закрепить знания по основам военной службы, а также продемонстрировать умения по тактической, строевой, огневой и физической подготовке.

Вот так, на протяжении недели на базе спецподразделения «Кедр» кемеровские курсанты и юнкера центра военной подготовки «Витязь» практикуются в полевых условиях. Самым маленьким 9 лет, но они ничуть не уступают в смелости старшим. Здесь все, как в армии. День у будущих военных начинается в 6:30. А дальше по списку: полосы препятствий, спуски по канату, работа со щитом.

Антон ГНУСИН

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ВОЕННОЙ СПЕЦПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ «ВИТЯЗЬ»

«У нас здесь будет радиационно-химическо-биологическая защита, медицинская. Топографию будут изучать у нас ребята, общевоинские уставы. Армейская физическая подготовка, пулевая стрельба. У нас только пулевой стрельбы будет 3 вида. Это вот сегодня у нас электропневматическая. Есть пневматическая, а еще у нас будет боевая стрельба.»

Пока будущие военные еще могут совершать ошибки. Не всегда получается слаженно работать из-за разного уровня подготовки. По словам инструкторов, после крайнего штурма здания из группы в 15 человек на стартовую точку вернулась только половина. Остальные были условно ранены, причем своими же стрелками. После отработки нормативов с каждым проводят индивидуальный «разбор полетов».

Не только представители сильного пола хотят в будущем стать военными. Маленькая Галя комфортно себя чувствует в этой среде и в будущем хочет служить в Морфлоте. Точно также с мальчиками наравне преодолевает препятствия и стреляет в противника. Держать автомат научил брат, который не раз участвовал в сборах.

Галина ШАНСЕВА

ЮНКЕР ЦЕНТРА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ «ВИТЯЗЬ»

«Ну иногда не получается быстрее бежать. Потому что иногда ноги болят сильно.»

Но, несмотря на трудности и высокую нагрузку, будущие военные не жалуются и идут к своей цели дальше. Результаты каждого курсанта и юнкера будут отражены в ведомостях оценок по каждому этапу сборов.