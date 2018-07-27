Сергей Цивилев ознакомился с работами по демонтажу «Зимней вишни» и посетил народный мемориал

К первому сентября на его месте установят памятник, скамейки, приведут в порядок тротуарную плитку.

Что касается здания торгового центра, его демонтаж ведется с опережением графика. Сейчас аварийный объект разбирают с помощью экскаватора-разрушителя. Металлические части вывозят шесть камазов на специальный полигон.

Сергею Цивилеву поступают обращения от кемеровчан о том, что работы ведутся и в позднее время. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил: «Это недопустимо. Вместо круглосуточной работы необходимо увеличить количество техники».

Цивилев также обратил особое внимание на соблюдение специалистами требований безопасности.