Более 3 тысяч иностранных студентов выбрали российские ВУЗы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отмечает, что в этом году в ВУЗах России выросло число иностранных абитуриентов.

Только за июль 2018 года заявлений на поступление было подано на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«За признанием иностранного образования к нам обращаются абитуриенты из тех стран, с которыми нет соглашений о взаимном признании. Относительно стран, с кем такие соглашения есть, процедура другая: поступающие идут сразу в образовательные организации, где их встречают специалисты международных служб или приемных комиссий, которые могут дать оценку подпадающим под соглашения иностранным дипломам», — отметила директор Главэкспертцентра Вера Скоробогатова.

Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Узбекистана, Ирана, Египта, Ирака, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса.