Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом Тайгу

Город проблемный. Многие острые вопросы накапливались здесь годами. Несоответствие водопроводной воды санитарным нормам, закрытая еще в 2012 году школа.

Сейчас это пустырь. Но буквально несколько лет назад здесь еще стояла школа, построенная в 1953 году. В 2010-м здание начало разрушаться. В 2012-м его закрыли. Через четыре года снесли и планировали построить новое. Но из-за отсутствия финансирования место до сих пор пустует. Всех учеников и педагогов перевели в другие учебные учреждения в южную часть города. Теперь, чтобы попасть на занятия, детям необходимо преодолеть расстояние в 5 км через опасные железнодорожные пути. Ежегодно на перевозку детей из местного бюджета выделяют один миллион рублей.

Маргарита ПОДЗОРОВА

ЖИТЕЛЬ ТАЙГИ

«У нас детки учатся на той стороне, во второй школе. А туда нужно ехать, на ту сторону. Далековато. Хоть выделяется нам автобус — это хорошо. Но поближе школу — это лучше. У нас здесь детей очень много. И мы нуждаемся в этой школе.»

Сергей Цивилев побывал на месте, где раньше находилась школа, и ознакомился с проектом будущего образовательного учреждения. Для начала строительства уже готов пакет документов. В том числе, получено положительное заключение экспертизы. По проекту, цифровая школа нового поколения будет рассчитана на 330 учеников. Также предполагается строительство бассейна. Первого в городе. Пока что жители Тайги вынуждены ездить на занятия водными видами спорта в Анжеро-Судженск.

Сергей Цивилев поручил в короткие сроки решить вопрос об открытии новой школы и включить проект в стратегию развития Кузбасса до 2035 года. Строительные работы планируется начать в 2019 году.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«То, что в следующем году мы приступим к строительству — это точно. Она и в наших планах стратегии развития Кемеровской области есть. Деньги нужно вкладывать в детей. Я уверен, что эта школа понравится жителям. Это будет действительно центром жизни, центром развития для молодежи.»

Еще одним объектом, который посетил Сергей Цивилев, стал Храм святого преподобномученика Андрея Критского на станции Тайга. Этот храм был признан одним из самых красивых на всей Сибирской земле до революции. Построен еще в 1897-1898 годах.

Иннокентий

ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

«К юбилею мы подходим с такими проблемами. В начале восстановления в 90 годах первой задачей было начать богослужение в этом храме. И, собственно, сегодня храм нуждается в более капитальном ремонте и капитальной реставрации, возвращении его исторического образа.»

Но главной проблемой, которая беспокоит всех тайгинцев, стало несоответствие питьевой воды нормам СанПиНа. Старая насосная станция не справляется с очисткой воды. Как сообщили жители, первый раз режим ЧС по причине превышения предельно допустимой концентрации марганца в водопроводной воде был объявлен в 2015 году. Горожанам не рекомендовано использовать водопроводную воду для питья даже после кипячения. Население получает питьевую воду по особой схеме. Ее добывают из скважин, а дальше — машинами в цистернах развозят по домам. Школьные и дошкольные учреждение снабжают бутилированной водой.

На сегодняшний день подготовлен проект реконструкции насосной станции. Он разбит на два этапа. Первый: предполагает монтаж системы, которая из речной воды удаляет крупные частицы природного характера. Второй: установка системы ультрафильтрации, которая доводит воду до норматива и убирает посторонние примеси, такие как: марганец, железо, мутность, цветность, бактерии.

Жители Тайги уверены, загрязнение воды идет с Яшкинского района. По их мнению, сточные воды попадают в реку Яя — главный источник воды для тайгинцев. Сергей Цивилев решил лично отправиться в район, чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле. В ходе объезда было обнаружено мазутное болото. Для определения источника загрязнения врио губернатора дал распоряжение организовать забор воды для анализа.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы договорились, что выбрали 5 точек для водозабора. Одна точка на сливе с озера. Следующая точка — назовем ее условно — в 5 км от этого водозабора. Одна точка — до вашей речки. Другая — сразу после речки. И водозабор на очистных сооружениях. 5 точек. Мы берем раз в неделю в понедельник в 12 часов дня. Чтобы обязательно представитель общественности присутствовал при этом. Набираем статистику, смотрим, отдаем в лабораторию в городе Кемерово. Эта статистика позволит нам вскрыть, где является проблема, откуда она приходит и будем думать, как ее решать.»

Одновременно Сергей Цивилев поручил местным властям собрать проектировщиков, экспертов и общественников, чтобы совместно обсудить и решить какой должна быть технология очистки воды. Как заявил, врио губернатора, обладминистрация готова выделить улучшение водоснабжения тайги 119 миллионов рублей из бюджета.