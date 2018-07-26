В Кузбассе стартовала уборочная кампания

Первыми к сбору урожая приступили аграрии Крапивинского района. Сейчас убирают озимую сурепицу, затем приступят к сбору ржи.

Крапивинский район — крупнейшая сельскохозяйственная территория в Кузбассе. Здесь выращивают озимую сурепицу, рожь, яровые и технические зерновые, ячмень. Сейчас уже убрано более 400 гектаров сурепицы. Из нее изготавливают масло для технических целей.

Константин БРЮХАЧЕВ

АГРОНОМ

«Урожайность в этом году неплохая. Зимовка была более-менее нормальная. Урожайность на данный момент составляет 13,5 центнеров. Пойдем на лучшие поля, возможно даже увеличится.»

В этом году посевную компанию отложили из-за дождей. Техника не вышла в поля вовремя. Тем не менее аграрии планируют выполнить намеченный план и собрать все культуры вовремя. Всего в области посеяли более 680 тыс. га яровых. Это 94% от запланированного. Четыре района — Гурьевский, Мариинский, Прокопьевский, Промышленновский — справились с посевными планами в полном объеме. А июльские дожди после двухнедельной засухи селянам только на руку. Позволят зерну налиться.

Степан ГОЛОШУМОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

«Посеяно 3200 га озимой ржи, 1800 га посеяно пшеницы. По всем зерновым культурам по району составляет 18,5 центнеров. Но это тоже планово. Погода может внести свои коррективы. Может что-то уменьшится или увеличится.»

К уборке озимых зерновых хозяйства области планируют приступить с 10 по 15 августа. Поддержка области гарантирована. Напомним, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов уже сообщал, в случае необходимости областные власти помогут решить все вопросы, касающиеся посевной или уборочной кампании.