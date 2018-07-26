В Кемерове прошла встреча с семьями погибших горняков

Мероприятие традиционное в преддверии Дня шахтёра. В этом году материальную поддержку получат почти 1200 человек. В 2017-м на эти цели было направлено свыше 31 миллиона рублей. При этом, более 2,5 миллионов тогда направили на оплату обучения детей.

В зале ДК Шахтеров более сотни вдов погибших горняков. Потеря близкого человека стала большим ударом для каждой семьи. И даже десятки лет с момента трагедии не заглушили боль утраты.

В области создана мощная система поддержки таких семей. Только в этом году материальную помощь получат порядка 1200 человек.

В мероприятии участвовал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. Сергей Цивилев напомнил, всего в 2017 году семьям погибших шахтёров были оказаны различные виды материальной помощи на сумму свыше 31 млн рублей. При этом, более 2,5 млн рублей направили на оплату обучения детей из таких семей.

На встрече также было предложено организовать совет женщин, у которых погибли родственники, работавшие на угольных предприятиях. Чтобы решение проблем было еще более эффективным.