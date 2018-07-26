Накануне в Кемерове шестилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки

От полученных травм ребенок скончался на месте. Отметим, с начала года произошло уже семь случаев выпадения детей из окон, двое из них погибли.

Врачи падения из окон называют сезонной травмой. Несчастные случаи учащаются с приходом весны. Начиная с апреля, в областную детскую многопрофильную больницу попало пятеро выпавших детей. Все выжили. но нуждаются в длительной реабилитации.

Александр КОНЕВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

«Всё зависит от высоты, этажа. Но у тех, кто доезжают — это всегда политравма: тяжёлая скелетная травма, травма внутренних органов и черепно-мозговая травма. И восстановительный период может занимать от месяца и до нескольких лет.»

Психологи утверждают, в раннем возрасте у детей страхи ещё не сформированы. Высоты не боятся. Инстинкта самосохранения нет, а к открытым окнам влечёт любопытство. Ребёнок познает мир через собственный опыт. И чтобы он не стал печальным, родителям следует соблюдать простое правило — не оставлять детей без присмотра.

Наталья ПРОКОПЬЕВА

ПСИХОЛОГ

«Очень часто родители сами подносят детей к окну, чтобы они посмотрели, когда он ещё маленький, что происходит за окошком. Там всегда очень много интересного и любопытного для ребёнка. Соответственно, ребёнок, когда начинает ползать и ходить, он сам может подойти к окну и посмотреть, что там есть.»

Чтобы защитить детей от падения рекомендуются с осторожностью относиться к москитным сеткам. Ребёнок опирается на них, как на оконную раму. Крепления не выдерживают. Советуют и не ставить мебель близко к окну. Тогда ребёнок не сможет залезть на подоконник и дотянуться до ручки. Специалисты уверены, эти простые правила помогут сохранить жизнь ребёнку.