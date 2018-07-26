В Кузбассе стартовала уборочная компания

Первыми к уборке урожая приступили аграрии Крапивинского района.

Крестьянские хозяйства обмолотили 260 га, намолотив 355 тонн сурепицы. Средняя урожайность составила 13,7 ц/га.

К уборке озимых зерновых хозяйства области планируют приступить в период с 10 по 15 августа.

Посевная кампания в Кемеровской области проходила в крайне неблагоприятных погодных условиях. Из-за дождей техника не смогла выйти в поле вовремя. В итоге, аграриям области удалось посеять 681 тыс. га яровых (94 % от запланированного). А четыре района — Гурьевский, Мариинский, Прокопьевский, Промышленновский — справились с поставленными задачами в полном объеме.