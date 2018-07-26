ФАС выявила превышение доли распространения сети магазинов «Лента» и «Мария-Ра» в некоторых городах области

В итоге, ФАС предупредила данные торговые сети: открытие в этих территориях новых точек или аренда площадей будет нарушением действующего законодательства.

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