ФАС выявила превышение доли распространения сети магазинов «Лента» и «Мария-Ра» в некоторых городах области

В итоге, ФАС предупредила данные торговые сети: открытие в этих территориях новых точек или аренда площадей будет нарушением действующего законодательства.
В итоге, ФАС предупредила данные торговые сети: открытие в этих территориях новых точек или аренда площадей будет нарушением действующего законодательства.
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