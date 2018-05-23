Кузбасские боксеры выиграли 11 наград всероссийских соревнований на призы Юрия Арбачакова

25-е всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов (по версии WBC) Юрия Арбачакова прошли в Кемерове с 14 по 19 мая. Участие приняли сильнейшие спортсмены из 12 регионов России.

Спортсмены Кемеровской области завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовые медали. К примеру, победителями турнира стали мастер спорта России Азер Гурбанов из Прокопьевска (в/к 49 кг, тренер Сергей Шетц) и кандидат в мастера спорта России Михаил Лесников из Кемерова (в/к 64 кг, тренер Наиль Гареев).