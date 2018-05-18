Акция «Ночь музеев» стартует в Кузбассе

Для полезных занятий можно выбрать не только день, но и ночь. Выставка экзотических животных, тараканьи бега, фотосессии с пулеметом. К самой посещаемой ночи в году готовятся библиотеки, музеи и кинотеатры. Уже завтра кемеровчан ждет концерт военный песни, бесплатные экскурсии в музей кино, мастер-классы по реставрации доспехов и холодного оружия. Русская, чувашская, мордовские избы с дегустацией блюд национальной кухни откроются в Прокопьевском районе. Кузбассовцы смогут увидеть шедевры музейного фонда региона — оружие, изделия из драгоценных металлов, самые известные картины, старопечатные книги, иконы. Акция «Ночь музеев» стартует сегодня и продлится до 20 мая.

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