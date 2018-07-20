На базе города-спутника Лесная Поляна создается туристский кластер для всех кузбассовцев

Первый объект — Ботанический сад — уже открыт. В планах — Диснейленд, карусели, зоопарк, спортивные площадки.

Черепахи в пруду особенно привлекают внимание детей. Они стараются запечатлеть каждое их движение. Стараются позировать, чтобы получился хороший кадр. А взрослые наслаждаются шумом водопада. И любуются красивыми редкими цветами.

Эрика ЗАМЯКИНА

ДИРЕКТОР КЕМЕРОВСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

«Растения здесь представлены со всего земного шара. Все материки. У нас около тысячи наименований растений. Две оранжереи. Тропическая, влажные тропики и субтропическая.»

Семья Елены приехала в Кемерово из Красноярского края. В гости к родственникам. И сразу решили посетить Ботанический сад, о котором слышали немало хороших отзывов. Признается, такой красоты в родном городе не встречала.

Марина СИМАШКЕВИЧ

«Сад очень понравился. Очень много экзотических растений. Попали в сказку.»

Строителям понадобился примерно год, что построить Ботанический сад. Рядом огромная парковка и удобный въезд. Одновременно сад может принять сотни посетителей. Оранжерея — один из проектов будущей туристической зоны. Находиться она будет на въезде в город-спутник Лесная Поляна. Планируется застроить 40 гектаров территории. Кузбасский Диснейленд разделят на несколько тематических зон.

Александр САВОСТЬЯНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПРОДАЖ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

«Предполагается, что появится большой контактный зоопарк, лунапарк, парк культуры и отдыха, спортивные площадки, тропинки, места для отдыха — все то, что необходимо жителям для комфортного времяпрепровождения.»

А в 2019 году на Лесной Поляне появится искусственное озеро. А также набережная, игровые площадки. Водоем будет находиться в конце прогулочной зоны Осеннего бульвара. В будущем его соединят с развлекательной зоной.