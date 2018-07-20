В Кузбассе начали разработку эскизов значка «Готов к спасению жизни»

Напомним, его будут вручать по итогам сдачи нормативов в рамках обновленного курса ОБЖ. О необходимости совершенствования предмета неоднократно заявлял Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Как бы мы ни заботились, ни создавали безопасность для детей. Конечно, прежде всего, дети тоже должны сами уметь действовать в чрезвычайных ситуациях. Чтобы они умели действовать, их надо учить. Это технология. Это просто процесс обучения. И мы этому процессу обучения будем сейчас уделять очень серьезное внимание.»

По словам Сергея Цивилева, Кемеровская область станет пилотным регионом по актуализации программ предмета ОБЖ и разработке нормативов сдачи предмета. Успешно сдавшим будут вручать знак отличия «Готов к спасению жизни». Сегодня художники и дизайнеры Кузбасса уже разрабатывают эмблему этого значка.

Антон ЕРЕМЕЕВ

ДИЗАЙНЕР

«Это отличная возможность проявить свои творческие способности на общественное благо. В особенности, нашего региона и, возможно, всей страны.»

Сегодня творческий актив области подготавливает варианты эмблем для открытого конкурса. Профессиональное выполнение со своим уникальным пластическим языком без намека на другие знаки и образы — основной критерий выбора эмблемы. Также знак отличия должен быть не материальнозатратным.

Андрей ДРОЗД

ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

«Первый этап — это работать на ассоциацию. Поиск этого ассоциативного решения — первая задача сейчас для дизайнера. То есть, найти те элементы, которые давали бы понятие и восприятие. Вот то, что предполагается в этом направлении решить.»

Уже совсем скоро жители Кузбасса смогут проголосовать за понравившийся эскиз. Финальный вариант возьмут за основу будущего знака отличия.