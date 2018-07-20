В Кемерове специальное кресло для купания вручили девушке с ограниченными возможностями здоровья

Из-за диагноза «рассеянный склероз» девушка не может самостоятельно ходить.

На этой фотографии 21-летняя Анастасия Углевая в подвенечном платье вместе с мужем. Счастливая молодая семья ждет первенца, дочку. Незадолго до этого в истории болезни девушки появилась запись тяжелого диагноза. Интенсивное лечение, долгая ремиссия. И, казалось бы, болезнь отступила. Но 4 года назад начала прогрессировать. Девушка не может ходить и разговаривать. Сейчас Анастасии 31 год.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

МАМА НАСТИ

«Есть определенные препараты, которые мы принимаем. Плюс, занимаемся гимнастикой. Она, вот, сидит. Мы стараемся не давать ей долго лежать. Час-полтора проходит, я ее поднимаю. Мы делаем зарядку, массаж.»

В рамках областной программы «Доступная среда», по инициативе врио губернатора области Сергея Цивилева Анастасии Углевой работники центра социального обслуживания населения вручили специальное кресло-подъемник для в ванной. Оно изготовлено из качественного пластика, свободно складывается и регулируется несколькими кнопками. До этого купать дочь Светлане помогал социальной работник. Сейчас она может справляться сама.

Стоимость такого кресла — 30 тысяч рублей. В семье уверены: подъемное средство значительно упростит уход за Настей, попавшей в непростую жизненную ситуацию.