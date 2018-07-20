В Кемеровском районе закрыли продуктовый павильон

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области проверило торговый павильон «Продукты» (ИП Попова Е.П.) в посёлке Металлоплощадка.

В ходе проверки выявлено, что в торговой точке нарушен ряд санитарных требований. Так, в торговом павильоне отсутствует водоснабжение и канализация, а, следовательно, не созданы условия для соблюдения персоналом гигиенических требований (раковины для мытья рук и туалета не имеется).

Также в павильоне не было моечных ванн для обработки торгового инвентаря и помещения для фасовки продуктов.

Кроме того, отделка помещения подлежит ремонту. На ней обнаружены трещины и отслоившаяся побелка.

За нарушения владельцу назначили наказание в виде приостановления деятельности торгового павильона «Продукты» сроком на 2 месяца.