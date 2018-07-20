В кемеровском центре социального обслуживания прошел вечер в атмосфере советского кино

Вспоминали и обсуждали творчество знаменитой Лии Ахеджаковой. В этом году актриса, создавшая неповторимые образы на экране и в театре, отмечает свое восьмидесятилетие.

«Грудь вперед, все в себя!» Это самая запоминающаяся фраза из знаменитого кинофильма «Служебный роман». Одном из первых, в котором снималась народная артистка Лия Ахеджакова. Известную, яркую и очень эмоциональную актрису невозможно забыть, посмотрев даже один эпизод с ее участием. Советские фильмы и актеры любимы и по сей день.

Именно поэтому в юбилейный для актрисы год сотрудники Кемеровской областной центральной библиотеки провели мероприятие в Центре социального обслуживания для незрячих и слабовидящих людей.

Речь шла о жизни, творчестве и биографии актрисы театра и кино. Работники библиотеки сопровождали свой рассказ слайд-презентацией и показом лучших отрывков с участием Лии Ахеджаковой.