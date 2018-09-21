Спасатели помогли заблудившимся грибникам выйти из леса

Два жителя областного центра отправились за грибами в район деревни Осиновка Кемеровского района. Понадеявшись на хорошее знание местности, мужчина и женщина увлеклись поиском дикоросов, рассчитывая к вечеру без проблем выйти из тайги. Однако, попытка покинуть лес успехом не увенчалась. После нескольких часов грибники поняли, что сбились с пути.

Сигнал с просьбой о помощи спасателям поступил около девяти часов вечера. Благодаря наличию у потерявшихся кемеровчан сотового телефона было установлено их примерное местоположение.

При помощи сигнальных громкоговорящих устройств и фароискателей спасатели намеревались сориентировать грибников на местности. Однако, они ушли слишком далеко от дороги и сигналов не слышали.

Как стало известно позднее, пытаясь найти выход самостоятельно, они все больше удалялись вглубь тайги.

И лишь когда грибники выполнили указания спасателей – прекратили движение и разожгли костер – они были обнаружены.

Спасательная операция продлилась несколько часов и завершилась к полуночи. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области