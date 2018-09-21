В Новокузнецке прошли соревнования юных пожарных

Школьникам предстояло преодолеть ряд испытаний, которые применяются при подготовке спасателей: тренировочная башня, эстафета и оказание первой медицинской помощи.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников в Новокузнецке проходят уже восьмой год подряд. Юные спортсмены состязаются в скорости и ловкости. На настоящем тренировочном полигоне спасателей.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Испытания для школьников такие же, как и для спортсменов, участвующих в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Тот же штурм тренировочной башни. Однако, высота уже немного другая. Забраться участникам необходимо на второй этаж.»

Многие школьники справляются с испытанием успешно. Буквально за секунды поднимаются на башню. Ведь среди юных спортсменов есть те, кто принимает участие в соревнованиях уже не первый год.

Алина КАЗАРЕЗОВА

УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

«Когда я первый раз попробовала, мне так понравилось! Я хотела еще лазить, лазить, карабкаться. Хотела учиться этому. Мне понравилось очень. Сейчас, я думаю, лучше, чем в том году. Хорошо пробежала.»

На соревнованиях по пожарно-спасательному спорту важно проявить не только ловкость, но и знания. Как правильно оказать первую медицинскую помощь, наложить шину и перенести пострадавшего. С этим испытанием справиться уже сложнее. Ведь здесь необходимо действовать сообща. Иначе — штраф.

Главная цель соревнований — популяризация пожарно-спасательного спорта среди учащихся. Также это возможность узнать о профессии спасателя не из учебников или рассказов, а на личном опыте. И, возможно, выбрать ее в качестве будущей специальности.

Виктор ВОРОШИЛОВ

ТРЕНЕР ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

«Это трамплин для детей. Чтобы попасть в кадетские корпуса МЧС, в академию МЧС. Мы выстроили программу. Она работает. И приятно видеть результаты, когда уже приходят офицеры. Люди получают высшее образование и становятся специалистами.»

Новокузнецк — единственный город в Кузбассе, где в пожарно-спасательном спорте соревнуются школьники. Сначала в районных состязаниях, потом в городских. Те, кто проявит себя лучше всех получают возможность попасть в сборную Кемеровской области, которая уже вошла в список команд — лидеров Сибирского федерального округа.