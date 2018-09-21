Турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» стартует в Кемерове

Последние приготовления организаторов, регистрация зарубежных спортсменов. Международный турнир «Шахтёрская слава» принимает участников, а телеканал «СТС Кузбасс» готовится провести прямую трансляцию главного спортивного события осени.

Казахстан, Монголия, Италия, Польша, Германия — турнир «Шахтёрская слава» представлен двадцатью пятью странами мира. В Кемерово приехали лучшие представители национальных команд.

Алексей СЕРГЕЕВ

ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА

«Здесь география хорошая. Разные школы борьбы. Поэтому нам интересно здесь бороться. Ковёр покажет. Прогнозы -такое дело. Ребята тут все, по-моему, приехали за медалями. Поэтому будем конкурировать, будем биться.»

Конкуренция на турнире обещает быть самой высокой за всю историю. Впервые на кемеровских коврах встретятся сильнейшие представители первых команд Европы и Азии. Пробиться через сито предварительных раундов спортсменам местной школы вольной борьбы непросто. Но шансы на медали есть всегда.

Жаркие схватки должны быть подтверждены весомыми наградами. К примеру, новый автомобиль получит лучший российский спортсмен. Для зарубежных гостей подготовлены ценные призы. Традиционно будут разыграны комплекты медалей в каждой весовой категории. И впервые на турнире отметят лучших судей серебряными свистками.

Александр СЛАБЕЙ

ДИРЕКТОР ТУРНИРА

«Самая главная награда — это когда наш турнир выдаст кому-то путёвку в жизнь. И это — не сразу. Пройдёт много-много лет и, может быть, нас с вами не будет, а какой то мальчишка скажет: «А вы знаете, мой отец, он участвовал на этом турнире как борец. И после этого он сказал себе — я буду лучше». Для нас вот это самое главное.»

За рождением новых звезд мирового спорта можно будет наблюдать в эфирах наших телеканалов. Мы начинаем прямую трансляцию в 17 часов. Смотрите на «СТС Кузбасс» (21 канал в кабельной сети всех операторов региона), «Кузбасс 24» и на нашем официальном сайте ctc-kuzbass.ru.

Кстати, партнёром трансляции выступила группа компаний «ТАЛТЭК», работающая в угольной промышленности с 1998 года. Угольный бизнес группы компаний «ТАЛТЭК» представляет собой производство полного цикла, включая добычу, переработку и реализацию высококачественного энергетического угля. «ТАЛТЭК» ведет добычу полезных ископаемых открытым способом. Это подразумевает высокую степень безопасности участников процесса и возможность более эффективного извлечения породы.