«Кухня погоды». Выпуск 41

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В кемеровском центре социального обслуживания прошел вечер в атмосфере советского кино
В Кузбассе начали разработку эскизов значка "Готов к спасению жизни"
В Кемерове специальное кресло для купания вручили девушке с ограниченными возможностями здоровья
На базе города-спутника Лесная Поляна создается туристский кластер для всех кузбассовцев
В Юрге завершаются работы по проекту «Формирование комфортной городской среды»
После вмешательства Сергея Цивилева работы золотодобытчиков, которые привели к загрязнению реки Кия, остановлены