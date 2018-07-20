В Новокузнецке стартовала акция «Сдай стекло в переработку»

Для горожан это — хороший способ избавиться от стеклянных отходов. Будь то бутылки, баночки из под детского питания или другие изделия.

Пунктов приема в городе давно уже нет, но теперь появилась компания, которая занялась сбором стекла.

Одними из первых в акции приняли участие студенты экологического отряда «Экос» из СибГИУ. По заявке, оставленной в комитете по охране окружающей среды, к ним приехала машина. Из-за пары бутылок транспорт, конечно, отправлять не будут, а вот если горожанин собрал килограммов 50 стеклотары, за ней готовы приехать.

Отходы можно также принести в пункт приема. Собранное стекло затем передадут на переработку компаниям, которые занимаются производством стеклотары и строительных материалов.