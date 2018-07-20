После вмешательства Сергея Цивилева работы золотодобытчиков, которые привели к загрязнению реки Кия, остановлены

Экологическая ситуация на особом контроле.

С просьбой остановить деятельность предприятий, загрязняющих реку, местные жители обратились к Сергею Цивилеву во время его рабочей поездки в Мариинск. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил тогда найти виновных, провести исследование района с воздуха.

Специалисты установили предприятия, причастные к происходящему. В итоге, деятельность ООО «Артель старателей «Золотой полюс» на лицензионном участке была остановлена до устранения всех нарушений.

Ранее областная межведомственная комиссия установила, что в Северный Кундат вливается загрязненный поток жидкости из производственного отстойника компании, чья подрядная организация «Восток» вела здесь добычу золота. Густые потоки отходов добычи способствовали превышению предельно допустимых нормативов качества воды в реках.

В ходе проверки документов и территории предприятия выявлены также нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, земельного и лесного законодательства. Вместе с тем, в настоящее время в Тисульском районе сохраняется загрязнение воды.

По поручению ВРИО губернатора областная межведомственная комиссия в очередной раз отправилась в муниципалитет, чтобы проверить недропользователей.

Сергей Цивилев отметил: «Хочу еще раз подчеркнуть, что контроль за соблюдением экологических норм будет очень серьезным. К нарушителям будем применять самые строгие меры».

Он также подчеркнул, экология — один из главных приоритетов кузбасской Стратегии 2035.

Сергей Цивилев: «Мы учли специфику региона и объединили экологический блок с промышленным. В наших условиях оба направления должны находиться рядом, неразрывно. Предприятия обязаны соблюдать интересы жителей и правила бережного отношения к окружающей среде. Это — одно из ключевых требований Стратегии».

Комиссия будет работать два дня. Изучит водные объекты, водоохранные зоны и предприятия, работающие в их непосредственной близости, на предмет выявления источников загрязнения рек.

В том числе будет произведен контроль деятельности на лицензионном участке ООО «Артель старателей «Золотой полюс».

По выявленным фактам загрязнения водных объектов Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура возбудит административные дела. По результатам проверок профильных ведомств будут приняты процессуальные решения.

Виновным юридическим лицам грозят многомиллионные штрафы.