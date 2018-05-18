Графики работ федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» обсудили в южной столице Кузбасса

За минувшую неделю дорожно-ремонтная кампания в Новокузнецке продвинулась на 274 квадратных метра. Это лишь 53% от плана. Столь низкие показатели дорожники объясняют плохой погодой. Осадки, вплоть до снега с дождём, и низкая температура вставляют палки в колёса. Работать приходится урывками, пользуясь малейшим просветом. Однако, по мнению специалистов, это как раз тот случай, когда излишний энтузиазм работает против них самих.

Андрей ГОРШЕНИН

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Если бы это было хоть с какой-то периодичностью — нормальная погода, чтобы можно было перекрываться выравнивающим — было бы хорошо. У нас что получается: мы Театральный отфрезеровали, встали — вообще невозможно проехать. То есть, когда мы снимаем слой верхний, низ начинает плыть. Ну если Кирова мы фрезеруем, нормально, ещё как-то мы передвигаемся, то там, где основание слабое, дорога начинает проваливаться. Там получаются такие колдобины, что ещё хуже делаем. Мы потом опять это всё должны будем укатать. Три слоя получится.»

В мэрии отметили: асфальтовый завод всё это время работает и несёт убытки. Тратятся впустую деньги на перевозку битума, который при такой погоде качественно всё равно не уложить. Учитывая сложившуюся ситуацию, глава города сделал необычное в общем контексте предложение.

Сергей КУЗНЕЦОВ

ГЛАВА Г.НОВОКУЗНЕЦК

«Ну зачем ломиться в закрытые двери, если погода нам не даёт окно? Даже не надо туда идти. Нужно делать другие виды работ. Других видов работ у нас с вами полно. Нужно обшарить все колодцы, посмотреть, что нужно поднять. Посмотреть изломы на ливнёвках, бордюры. Посмотреть прошлогодние какие-то изъяны и пороки, у нас были. Вот этим давайте займёмся! Поработаем с документами.»

Разумеется, полной остановки дорожно-ремонтной кампании это не означает. Работы продолжаются, пусть и по скорректированным планам. Более того, на улице Верхнередаково поступило предложение продлить асфальтированный участок до конечной остановки автобуса для пущего комфорта пассажиров, как местных жителей, так и садоводов. Но это уже в идеале. Дала бы погода хотя бы ранее запланированное сделать.

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