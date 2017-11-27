Воспитанник кемеровской школы-интерната полиции стал бронзовым призёром Чемпионата мира по косики каратэ

Воспитанник кемеровской школы-интерната полиции стал бронзовым призёром Чемпионата мира по косики каратэДругие новости от 27.11.2017
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- 27.11.17
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