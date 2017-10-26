В Кемерове прошли учения вневедомственной охраны управления кузбасской Росгвардии

В Кемерове прошли учения вневедомственной охраны управления кузбасской РосгвардииДругие новости от 26.10.2017
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В области продолжает работу информационно-просветительский проект «Финансовый экспресс»
В Таштаголе состоялось выездное заседание областного штаба по подготовка к празднованию Дня Шахтера 2018
В Прокопьевске прошла вторая стратегическая сессия «Точки роста моногородов Кузбасса»
Аман Тулеев провел встречу со студентами, вернувшимися с всемирного фестиваля молодежи
В администрации области наградили лучших работников и ветеранов автомобильной отрасли
Пренебрежение правилами дорожного движения обернулось трагедией
На пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара в областном центре столкнулись два автомобиля Nissan
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В Ленинске-Кузнецком состоялся первый в истории турнир по спортивной гимнастике на призы Марии Филатовой