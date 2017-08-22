От мини-шахт до водяных мельниц, парков, памятников шахтерам

Это не описание отдельного города. Это — результат конкурса по благоустройству, который организует Северо-Кузбасская энергетическая компания. Он проводится с 2006 года и, казалось бы, уже сложно чем-то удивить комиссию, но коммунальщики доказали обратное.

Экскурсия по 9 предприятиям СКЭК. Территория, каждого по-своему уникальна. Из года в год появляются новые объекты: аллеи, парки, фонтаны. В этом году конкурс посвятили 70-летию Дня шахтера и Году экологии. Задача не из простых: покорить конкурсную комиссию, но фантазии сотрудников предприятий СКЭК можно позавидовать. Памятник шахтеру сразу в двух экземплярах: один из дерева, с другим можно и сфотографироваться, и… поговорить.

Но и это не все. В Северо-Кузбасской энергетической компании эффективно отреагировать на нестандартную ситуацию готовы не только сотрудники, но и техника.

Творческие презентации уже стали традицией. Однако тема каждый год меняется, так что простор для фантазии неограничен. Так, сотрудники Березовского электромеханического завода примерили спецодежду шахтеров и взяли в руки горняцкий инструмент. Специалисты «Березовских коммунальных систем» к празднику заложили аллею, причем пригласили садить деревья всех участников конкурсной комиссии. Молодежный Совет управления СКЭК поздравил с наступающим 70-м Днем шахтера ярким выступлением чирлидеров.

А самую масштабную презентацию и комплекс летнего благоустройства территории представили работники «Кемеровской горэлектросети». Показали весь производственный процесс: от добычи угля до доставки электроэнергии в дом каждого кузбассовца. Единогласно конкурсная комиссия присудила первую премию конкурса именно этому предприятию.

Каждый год организаторы привносят в конкурс что-то новое. Дебютом 2017-го стала номинация «Урожайные грядки». Фрукты и овощи, выращенные сотрудниками. Блюда, которые готовили по своему, уникальному рецепту, активно пробовали и делились секретами приготовления. В общем, активно поддержали общероссийскую инициативу «импортозамещения». Сотрудники «Березовских электрических сетей» привезли целый грузовичок овощей и даже домашнюю птицу. За широкий ассортимент представленной продукции им и присудили победу в новой номинации конкурса. В рамках Года экологии подвели итоги акции «Эта земля твоя и моя». С начала года сотрудники предприятий сдавали в лицензированные пункты приема отработанные батарейки. Всего — 17 тысяч штук. Если учесть, что одна выброшенная батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли, то сотрудники СКЭК сохранили от опасных отходов 340 гектаров, а это больше, чем площадь областной столицы.

Конкурс в очередной раз показал, что в СКЭК на высоком уровне поддерживается культура производства. Но самое главное — люди реализуют себя не только как грамотные специалисты, но и творческие, увлекающиеся личности. А значит, впереди у СКЭК еще немало интересных проектов, в которые участие принимают все вместе!