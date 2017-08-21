Продолжаем Всекузбасское путешествие по угольным предприятиям региона

«Уголь. Quest». В цикле специальных репортажей мы знакомим вас с рабочими буднями горняков, современными угольными рекордами и флагманами углепрома.

По итогам ежегодного конкурса лучшей угольной компанией названо ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ».

При взгляде на эту технику сразу же приходят на ум ассоциации с роботами-трансформерами. Может быть, потому что на фоне многотонных машин, люди выглядят совсем незаметно и от этого кажется, что экскаваторы и БелАЗы сами делают всю необходимую работу. Но… всеми этими супермашинами управляют профессионалы.

Алексей Останин в 18 лет решил связать свою жизнь с угольной отраслью. После своей первой смены в качестве машиниста экскаватора вышел весь мокрый от волнения. Тогда казалось, что управлять многотонной машиной — это за гранью человеческих возможностей. Тем более — найти с ней общий язык и стать единым целым. Сегодня на разрезе «Караканский-Западный» за 11 часов смены он загружает в среднем по 100 БелАЗов.

Еще больше поражают своими размерами шагающие экскаваторы. Внутри огромные электродвигатели, которые работают от напряжения 6000 тысяч вольт. Машина способна перемещать огромные объемы породы с разных уровней значительно выше и ниже себя.

На сегодняшний день разрез «Караканский-Западный» добывает более 4 миллионов тонн угля в год и входит в 5-ку крупнейших разрезов Кузбасса, добывающих уголь марки «Д». Его используют для и производства электроэнергии, и в качестве коммунально-бытового топлива, как в промышленных масштабах, так и для индивидуальных нужд. Ведь длиннопламенный уголь имеет менее плотную структуру и, благодаря этой особенности, он легче разжигается в котлах и печах разных видов и конструкций. Уголь с разреза «Караканский-Западный» экспортируется в 34 страны мира.

Еще одна из важных задач группы «КАРАКАН ИНВЕСТ» — создавать комфортные условия работы для своих сотрудников. Чтобы тандем люди-техника не давал сбоев, а соответственно, и производительность труда была на высоком уровне. Сейчас ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» занимает лидирующие позиции среди угольных предприятий Кузбасса по показателям производительности труда. По итогам работы за 6 месяцев 2017 г. группа компаний занимает 1 место по производительности труда — 690 тонн/месяц на 1 рабочего. Машинист экскаватора KOMATSU PC-1250 Александр Васильев на разрезе работает уже 7 лет, пришел, когда его только ввели в эксплуатацию.

Самый многочисленный автопарк на разрезе состоит из БелАЗов. Они и вскрышу перевозят, и уголь. Александр Ивойлов двадцатый год управляет многотонными машинами. На разрез «Караканский -Западный» пришел 6 лет назад. Сейчас работает на новом 130-тонном БелАЗе. Недавно было обновление автопарка и бригаде за отличные производственные показатели выдали новую машину. Здесь усовершенствованная гидросистема, меньше шума, работать стало проще и удобнее.

В 2018 будет дан старт начала строительства нового угольного разреза «Евтинский-Перспективный», выход на проектную мощность в 3 млн тонн будет осуществлен поэтапно к 2021 году. С вводом в эксплуатацию данного участка объем добычи группы компаний составит более 7 миллионов тонн угля в год, в том числе 5,5 миллионов тонн высококачественного экспортного угля с калорийностью свыше 6000 ккал/кг. Освоение «Евтинского-Перспективного» будет проходить параллельно со строительством собственной железнодорожной ветки, которая позволит перевозить до 10 миллионов тонн угля в год. Больше мощность, больше супермашин, крепче тандем — залог успешного развития современного угледобывающего предприятия.