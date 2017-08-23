Запсибкомбанк. Надежный банк с выгодной процентной ставкой по вкладам и кредитам

Приостановленная ранее программа помощи ипотечным заемщикам возобновила работу. Правда на новых условиях. Теперь участвовать в ней смогут ипотечники, у которых с момента получения жилищного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее года, а ежемесячный платеж увеличился не менее, чем на 30%. Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей. Кстати, желающих взять ипотечные кредиты на фоне снижения ставок сейчас становится все больше, впрочем как и потребительские.