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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Аман Тулеев встретился со своими заместителями накануне Дня шахтера

Другие новости от 22.08.2017

Сегодня губернатор провел совещание с членами коллегии администрации области. Основные темы обсуждения: подготовка региона к новому учебному году, проведению Дня шахтера в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке, темпы строительства и другие ключевые профильные вопросы.

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