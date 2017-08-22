Аман Тулеев встретился со своими заместителями накануне Дня шахтера

Сегодня губернатор провел совещание с членами коллегии администрации области. Основные темы обсуждения: подготовка региона к новому учебному году, проведению Дня шахтера в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке, темпы строительства и другие ключевые профильные вопросы.