«Спортомания-2017». Группа компаний ТАЛТЭК провела традиционный спортивный турнир

Он посвящен предстоящему Дню шахтера.

Здесь вместо эстафетной палочки — уголь, а в роли бегунов на скорость горные мастера, водители БелАЗов, экскаваторов и грейдеров. Они привыкли добывать. На этот раз — победу в «Спортомании-2017». Этот турнир проходит ежегодно в преддверии главного кузбасского праздника — Дня шахтера.

У каждой команды группа поддержки. В лучших спортивных традициях. С плакатами и громкими «Вы — лучшие!». Приветствие, творческая визитка, а также скоростные тачки (гонки на руках), своя ноша не тянет (парный конкурс), веселый обруч, гусеница и традиционное финальное перетягивание каната.

В команду спортсменов отбирали, конечно, лучших. Как и в судейскую группу. Куда вошли представители от каждого предприятия. Поэтому здесь нет поблажек, все предельно честно. Кстати, руководит коллегами главный судья «Спортомании-2017», электрослесарь предприятия «Поляны», а в прошлом преподаватель физкультуры и начальной военной подготовки. Поэтому все результаты зафиксированы до доли секунды.

Секрет для победы у каждой команды свой. Главное, что у всех участников цель одна — с каждым годом увеличивать количество не только медалей за первые места, но и тонны добытого угля.