В Ленинске-Кузнецком состоялся первый в истории турнир по спортивной гимнастике на призы Марии Филатовой

В Ленинске-Кузнецком состоялся первый в истории турнир по спортивной гимнастике на призы Марии ФилатовойДругие новости от 25.10.2017
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