Когда чистая вода — на вес золота

В Новокузнецке жители поселка Листвяги жалуются на непригодную для употребления воду. Неприятный запах и осадки — не единственная причина. Водопроводная жидкость, со слов жильцов, выводит из строя бытовые приборы и технику.

Вода цвета корицы — только звучит красиво. Жителям Листвягов приходится этой жидкостью не просто умываться, но и готовить в ней пищу. Фильтры — один из способов спасения. В доме Елены Катарановой их несколько. Но и такая очистка не помогает.

Пока одни воду фильтруют, другие пытаются ее кипятить. Причем ни один раз. Однако и этот способ не только не дает стопроцентной очистки, но и выводит из строя бытовую технику. По словам жителей, регулярно приходится менять фильтры от стиральной машины и каждый раз после готовки отмывать специальными чистящими средствами кастрюли и чайники.

Сейчас в Листвяги вода поступает из скважин. Затем ее закачивают в резервуары и раздают потребителям. Однако такая система подачи была не всегда. Когда-то здесь работала шахта, которая обеспечивала население водой. После ликвидации предприятия снабжать поселок водой планировали с помощью водопровода от насосной станции реки Кандалеп. Однако при разработке проекта выяснилось, такой способ невозможен. На территории водохранилища расположены скотомогильники и садовые общества, которые не имеют организованной системы канализования. Поэтому местные власти обратились в Федеральное агентство по энергетике с предложением подключить поселок к системе централизованного городского водоснабжения. В результате в Листвяги была протянута пятнадцатиметровая труба. Но перед тем, как начать подачу воды, необходимо было провести реконструкцию резервуаров и внутрипоселковых водопроводных сетей.

Однако деньги так и не получили. И жителям переулка Шумный приходится пользоваться малопригодной для употребления водой уже несколько лет. Ситуацию местные власти обещают исправить. Уже сейчас начались работы по ремонту насосов и внутрипоселковых сетей.

Когда воду из крана можно будет пить без опаски — пока не известно. Ведь ремонт резервуаров и внутрипоселковых сетей требуют не только времени, но и дополнительного финансирования. Мы будем следить за развитием событий.