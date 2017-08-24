Междуреченск продолжает готовится к Дню шахтера

Накануне в городе сдана в эксплуатацию двухуровневая транспортная развязка. А сегодня в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды» торжественно открыли первую большую игровую площадку в западном районе. Здесь выполнено благоустройство, проведено освещение, установлена велопарковка. Игровой комплекс «Страна эльфов» рассчитан для малышей, скейт-площадка — для подростков.

Ребята между собой обсуждают вело-трюк, который уже через несколько минут исполнят на новой скейт-площадке. ВМХ уже оценили все преимущества и установленного оборудования, и безопасного покрытия.

На обустройство скейт-площадки и игрового комплекса было затрачено порядка 23 миллионов рублей. Уложено 2000 квадратных метров тротуара, 4000 квадратных метров газона. Выполнено благоустройство.

Родные места не узнала Анна Карасикова. Совсем недавно она переехала жить Питер, но в Междуреченске частая гостья. Вспоминает, что 20 лет назад о таких площадках дети только мечтали.

Все лучшее — детям. И этот областной День шахтера — только начало приятных перемен. Дворы, парки, тротуары, и городская инфраструктура приобретают современное качество. «Формирование комфортной городской среды» в Междуреченске будет продолжено.