Как приобрести новый автомобиль со скидкой 10%?

Вот он — красавчик! Подмигивает светодиодными фарами. В новом Хёндэ Солярис соединены элегантность и напористость.

Абсолютно новый Хёндэ Солярис. Несомненный лидер продаж на российском рынке. Стал значительнее лучше, благодаря наличию уникальных опций. Таких как обогрев руля и задних сидений, штатной навигации, камеры заднего вида, улучшенной система стабилизации курсовой устойчивости и абсолютно новому рулевому управлению. Пластик внутри стал значительно лучшего качества. Приятно радует вместительность багажника — 480 литров.

Шестиступенчатая коробка передач и экономичный расход топлива. И в 2017-м году Хендэ Солярис стал первым в России в рейтинге пассивной безопасности среди автомобиля этого класса. Сейчас в автосалоне Хёндэ работает государственная программа льготного автокредитования «Первый автомобиль», по которой вы получаете скидку в размере 10%, если приобретаете автомобиль впервые в жизни. Также субсидия предоставляется для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Семейный автомобиль». Я точно приобретаю это надежного четырехколесного спутника, а вы?