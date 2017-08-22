Жилищная история с продолжением

Мы следим за развитием ситуации, связанной с многоквартирным домом повышенной комфортности на Притомском проспекте, 7/1. В середине июля собственницей нежилого помещения на первом этаже в подъезде была построена стена, перекрывшая коридор, ведущий к аварийному пожарному выходу. Что изменилось за это время?

Вспомните. Собрание на первом этаже. Причина — стена, которая появилась неожиданно, в обход и закона и здравого смысла. Этот коридор ведёт к аварийному выходу — в случае чрезвычайной ситуации, именно он является путем к спасению. Возмущённые жители принимают решение — самостоятельно разрушить свежепостроенную стену.

Дальше ситуация развивалась ещё более интересным способом. Утром съёмочная команда нашего телеканала уже была на месте и встретила ту самую собственницу помещения, по чьей команде и была возведена стена. Конструктивного диалога не получилось ни у нас, ни у жильцов.

Повторная попытка задать вопрос не привела к другому результату.

Приехавший экипаж полиции остудил эмоции, и за столом переговоров жильцам все-таки было озвучено весьма интересное предложение.

Жильцам предложили выкупить первый этаж подъезда, который им и так принадлежит как общедомовое имущество. Следующей стадией нашего маршрута стала Управляющая компания, обслуживающая этот жилой дом.

Управляющая компания «Кемерово-Сити» слово сдержала. Все необходимые оригиналы документов были запрошены. Оказалось, что этот участок подъезда действительно был продан и с юридической точки зрения стена здесь имеет место быть. Логично, что справедливость этой сделки вызвала вопросы у всех жильцов. Незамедлительно было сформировано общее обращение в прокуратуру. Спустя несколько недель пришёл ответ, что по данному адресу начинается прокурорская проверка, а также было назначено время и место общего собрания.

Собрание состоялось, прокурор зафиксировал все обращения и жалобы. Сейчас идёт их обработка и в ближайшее время в этой истории будет поставлена логичная точка. О результатах прокурорской проверки мы расскажем в наших сюжетах. Жильцы дома все же надеются… Разбирать заново построенную стену им не придется.