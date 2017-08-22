Первое сентября не за горами. И путь к знаниям и отличным оценкам нужно начинать в… новой обуви. Где купить качественные ботиночки и туфли для ребенка по комфортной цене? Магазин «Совенок» предлагает более 500 моделей одежды для ног. Обновление ассортимента — ежедневно.

Настоящий обувной мир. Покупатели сменяют один другого. Здесь обувь отвечает всем требованиям, предъявляемым к школьной детской обуви. Нужна обувь с белой подошвой? Или без шнурков? Есть. Как повседневная, так и для праздничного костюма на первое сентября и, конечно, спортивная. Сейчас делать покупку особенно выгодно, скидки до 30 процентов. А на прошлогоднюю коллекцию — все 50. В ассортименте не только обувь, но и рюкзаки, моделей более 10.

Здесь обувь для каждого школьника. Кожаные, замшевые, текстильные. Размеры — от самых маленьких, до подростковых. От 12 до 39. Но и это не все. Акция на всю зимнюю коллекцию — скидка более 30% до 1 сентября. Особенно актуально. Зима уже близко. «Совенок», готов подготовить вашего ребенка к школе. Каждый день с 10:00 до 20:00. Сибиряков-Гвардейцев, 11; Шахтеров, 54 б; Ленина, 138 б.