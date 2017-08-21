В Спиченково прошло авиашоу в честь Дня воздушного флота России

Две тысячи метров на землей. На легендарных ЯК-52 профессиональные пилоты исполнили лучшие элементы высшего пилотажа.

Бочки, петля, двойная спираль. В День воздушной авиации на высоте почти две тысячи метров. От этих фигур высшего пилотажа, в буквальном смысле, кружится голова.

На один день небо аэропорта превратилось в воздушную сцену, где экипажи исполнили свои лучшие авианомера. Каждое движение рассчитано до мелочей. Расстояние от крыла до крыла, секунда очередного виража — от мастерства пилотов зависела зрелищность всего шоу, на которое пришли тысячи человек.

Вертолетчики тоже показали в небе все технические возможности винтокрылых машин. Взлет, посадка, зависание в воздухе — все это требует от летчиков отработанных навыков и опыта. А главное — любви к своему делу.

Шоу вызвало немалый интерес среди горожан. Желающих посидеть за штурвалом оказалось так много, что к самолетам выстраивались многометровые очереди. Поэтому организаторы обещают повторить авиапраздник в следующем году.