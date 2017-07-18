Коммунальщики снесут аварийные деревья во дворах центральной части Кемерова за декаду учений

Был дан старт тактико-специальным учениям. Практическая тренировка посвящена неотложным работам при чрезвычайных ситуациях и погодных аномалиях, например, ураган. Работы продлятся по 28 июля. К ним будут привлечены промышленные и коммунальные предприятия, управляющие жилищным фондом компании, энергетики, дорожники, аварийные службы. Всего – более 80 человек личного состава и 30 единиц техники.

Такие учения с практической составляющей проводятся коммунальщиками в территориях области несколько лет подряд и оказывают муниципалитетам значительную помощь в благоустройстве, в том числе в очистке улиц и дворов и вывозе снега перед паводком, что снижает риск подтоплений многоквартирных домов и частных подворий.

Еще одно серьезное направление учений – опиловка и снос аварийных деревьев. Такая работа будет проводиться в областном центре во время предстоящей тренировки и позволит сохранить жизнь и здоровье людей в случае стихийных бедствий, а снос аварийных тополей в зоне ЛЭП повысит надежность электроснабжения.

Учения пройдут во дворах центральной части Кемерова, а также по улицам Красноармейская, Мартемьянова, Тухачевского, Терешковой, Нахимова.