Участники проекта «Отходы — в доходы» вручали жителям Ленинска-Кузнецкого экосумки

В отличие от полиэтиленовых и пластиковых пакетов, они будут служить долго. Такая сумка заменяет 500 пластиковых, которые бы разлагались на свалках больше 500 лет.

В свободное от учёбы время студенты-волонтёры собирают пластик, макулатуру, полиэтилен, сдают собранное вторсырье на переработку. На вырученные средства приобретают тканевые экосумки, биоразлагаемые пакеты и бесплатно раздают их людям взамен вредной пластиковой тары. Такую работу они ведут уже три года. Молодые медики не одиноки. Идею подхватили разные организации и предприятия города.

К примеру, им помогают волонтёры-пенсионеры из отделения дневного пребывания Центра социального обслуживания населения. Они шьют тканевые сумки из старых зонтов. Расписывают эти изделии дети с ментальными особенностями студии «Рукоделки».

В этом году волонтёры-экологи стали призёрами всероссийского экологического проекта. На региональном уровне студентов наградили в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры».