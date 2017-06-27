«Битва во имя добра». Команда Первого губернского уже готова к мультиспортивному марафону

Участие в «Битве во имя добра» может принять любой желающий, места и время для подготовки еще есть. В субботу, первого июля, команда Первого губернского проверит физическую готовность и нервы на прочность. Какие испытания нас ждут?
«Битва во имя добра». Команда Первого губернского уже готова к мультиспортивному марафонуДругие новости от 27.06.2017
Актуально
Лесная поляна прославилась на всероссийском уровне, получив престижную награду
В Кемеровской области пройдёт ультрамарафон в честь 399-летия Новокузнецка
В Междуреченске открылась фотовыставка «О земном и неземном шахтерском труде»
- 27.06.17
Включайся
Чтобы лето было безопасным. По Кузбассу курсирует мобильный автогородок
В Кемерово прошли спортивные мероприятия в рамках празднования Всероссийского Олимпийского дня
- 26.06.17
Включайся
- 24.06.17
Актуальное интервью