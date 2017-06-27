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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

«Битва во имя добра». Команда Первого губернского уже готова к мультиспортивному марафону

Другие новости от 27.06.2017

Участие в «Битве во имя добра» может принять любой желающий, места и время для подготовки еще есть. В субботу, первого июля, команда Первого губернского проверит физическую готовность и нервы на прочность. Какие испытания нас ждут?

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