В самом разгаре капитальный ремонт дорог в Южной столице Кузбасса

Сейчас работы идут на 27 участках. Новокузнецкие чиновники утверждают, ремонт идет по графику. За качеством, кроме местных специалистов, следят и федеральные структуры.

Работающие сегодня в Новокузнецке инспекторы – представители федеральной организации, которая контролирует выполнение программы «Безопасные и качественные дороги». На улице Хлебозаводской выполняют визуальный осмотр. Откосы, стыки, в том числе между полосами. Оценивают уклоны, которые предусмотрены проектом, чтобы на дороге был отток талых и дождевых вод. Специальный клин помогает определить количество просветов под рейкой. Даже на них есть нормативы. Ведь от числа таких просветов зависит, насколько дорога ровная.

Сейчас на очереди проспект Ермакова и другие улицы, где дорожники завершили укладку полотна. Насколько соблюден рецепт слоеного дорожного пирога, оценивать будут специалисты в лаборатории Новосибирска. Инспекторы на месте предварительно замеряют высоту верхнего слоя асфальта. Заявленные по проекту 5 сантиметров здесь соблюдены.

Качество асфальта, его плотность, водонасыщение. Эти и другие данные затем сверят с заявленными в проекте и от этого будет зависеть оценка работы организации, выполнявшей ремонт дороги.

«Под ключ» в Новокузнецке принята одна улица – Моховая. Это значит, что она уже прошла все экспертизы и проверку документации. На проспект Ермакова подрядчики еще вернутся, чтобы ликвидировать перепад высот между новым слоем асфальта, парковками и примыкающими дорогами. Всего же сейчас в работе 27 участков улично-дорожной сети Новокузнецка. Федеральные инспекторы строительного контроля проедут по всем. И на каком именно отрезке они решат провести визуальный осмотр или вырубку асфальта, предсказать невозможно.